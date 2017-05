publié le 23/05/2017 à 08:29

Les membres du gouvernement réagissent tour à tour à l'attaque perpétrée à Manchester lundi 22 mai. À la fin d'un concert d'Ariana Grande à Manchester, une bombe a explosé faisant au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés.



Invité de RTL, le nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics a ainsi soutenu le peuple britannique quelques heures après l'attaque meurtrière : "Nous avons des pensées de solidarité et d'émotion avec la Grande-Bretagne et nos amis britanniques qui vivent des moments difficiles. La France et l'Europe connaissent une grande difficulté face au terrorisme", a réagi l'élu de Tourcoing.

>> Suivez toutes les dernières informations après l'attaque à Manchester



Le Républicain, qui a été exclu de son parti après avoir rallié le gouvernement, s'est tourné vers Emmanuel Macron : "Je suis certain que le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur trouveront les mots pour rassurer les Français. Le gouvernement est à pied d'oeuvre pour préparer cette sécurité et confirmer notre lutte incessante face au terrorisme et l'islamisme radical".