Manchester : Macron fait part de son "effroi" et de sa "consternation"

publié le 23/05/2017 à 08:17

"C'est avec effroi et consternation que M. Emmanuel Macron, président de la République, a appris la nouvelle de l'attentat meurtrier qui a frappé hier soir pendant un concert la salle Arena de Manchester. Il adresse au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France qui se tient ses côtés dans le deuil avec une pensée particulière pour les victimes et leurs familles". Dans un communiqué provenant de l'Élysée, le président de la République a tenu à afficher sa solidarité avec le peuple britannique, après l'attaque qui a fait au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés à la Manchester Arena lundi 22 mai, aux alentours de 23h30 heure française. Emmanuel Macron s'entretiendra au téléphone avec la première ministre britannique Theresa May.



Quelques minutes après la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, une forte explosion a retenti dans un foyer situé tout près de la salle de concert, alors que le public commençait à sortir. Il s'agit d'un espace public qui relie la salle à la gare de Victoria, où passent trains et métros. L'identité des victimes n'est pas encore connue mais c'est une certitude, des enfants ont été tués.

Depuis l'incident, d'origine "terroriste" selon les autorités britanniques, les réactions et témoignages de solidarité affluent. "Le terrorisme le plus lâche" a "sciemment" visé des jeunes, a déclaré le premier ministre français Édouard Philippe. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a exprimé sa "solidarité avec le peuple britannique. Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées", a-t-il ajouté. Les maires de Paris et Nice, deux villes touchées par des attentats se sont également exprimés après le drame. Anne Hidalgo a twitté en français et en anglais : "Paris est cette nuit aux côtés de Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place". Christian Estrosi, toujours sur le réseau social a fait part de sa "solidarité avec les habitants de Manchester".

#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 mai 2017

Tonight, #Paris stands with #Manchester. My thoughts go out to the victims and their families. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 mai 2017

Mes pensées vont aux blessés, aux familles et proches des victimes. Solidarité avec les habitants de #Manchester #ManchesterArena — Christian Estrosi (@cestrosi) 23 mai 2017