et AFP

publié le 12/07/2017 à 14:09

Jean-Luc Bennahmias, ancien eurodéputé du MoDem, a été entendu comme témoin mardi 11 juillet, dans l'enquête sur les assistants parlementaires européens du parti centriste. Selon une source proche de l'enquête, son audition dans les locaux de l'Office anticorruption à Nanterre (Hauts-de-Seine) a duré plus de huit heures.



Il était convoqué dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 9 juin par le parquet de Paris, notamment après le témoignage d'un ancien salarié du MoDem qui affirme avoir été détaché à temps partiel au service de Jean-Luc Bennahmias, sans n'avoir jamais travaillé pour lui.

Invité de RTL le 21 juin dernier, le président du Front démocrate avait assuré qu'il n'y avait aucune preuve d'une irrégularité concernant les embauches de ses assistants parlementaires européens : "Restera à prouver que tout ce qui s’est passé autour du MoDem dans ces emplois à temps partiel, en tout cas les miens sont des emplois qui ne seraient pas réguliers dans le cadre des structures européennes telles qu’elles se composent". Jean-Luc Bennahmias poursuivait ainsi : "Je pense aussi que ça sera le cas des autres salariés et de la direction du MoDem d'aujourd’hui. Il me semble que la façon dont la structure avait été mise en place respecte les règles, je dis bien, il me semble."