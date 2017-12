publié le 21/12/2017 à 08:35

Carton jaune pour François Ruffin. Le député de la France insoumise sera bien privé d'un quart de son indemnité parlementaire (soit 1.378 euros). Le bureau de l'Assemblée nationale a confirmé sa sanction, mercredi 20 décembre.



Il est reproché à l'élu son comportement lors d'une séance au cours de laquelle il avait arboré un maillot de football. Il n'a que ce qu'il mérite ? Pour une fois je vais vous étonner, mais je trouve que c'est cher payé !

Je vous rappelle le contexte. François Ruffin s'était fait rappeler à l'ordre alors qu'il défendait de manière outrancière (comme il le fait souvent) un amendement du groupe UDI-Agir (c'est-à-dire des centristes de droite, ce qui n'est pas banal) afin de taxer les gros transferts dans le sport. À la reprise des débats, il était revenu dans l'hémicycle avec un maillot du club local d'Eaucourt-sur-Somme pour marquer son soutien au sport amateur.

Ruffin, un engagé et un enragé

C'est vrai que François Ruffin n'en est pas à sa première provocation. Il est coutumier du fait. C'est un engagé et un enragé. Il avait été le seul à rester assis au moment de l'élection du président de l'Assemblée. D'ailleurs c'est surtout son comportement qui a été sanctionné, plus que le port du maillot de foot.



Ruffin, il exaspère à force de coups d'éclats médiatiques. Vous me direz que c'est la marque de fabrique de la France insoumise ! Souvenez-vous lorsque Jean-Luc Mélenchon avait apporté un panier de provisions pour dénoncer la baisse de 5 euros des APL. Cela avait fait mouche. D'une certaine manière, je trouve que Ruffin a tapé juste, que la cause qu'il défend est bonne.



François Ruffin a eu raison de pointer l'argent du sport professionnel, l'argent des transferts mirobolants dans le football, qui pourrait servir à financer les petits clubs, qu'ils soient des clubs de foot, de rugby ou de vélo



Un avertissement aurait suffi

Vous savez, je connais l'implication des bénévoles dans le sport amateur. J'ai vu chez moi les lessives de maillots et de chaussettes, les parents qui courent à droite à gauche à des kilomètres pour accompagner les bambins, celui qui se dévoue pour tenir la buvette.



C'est grâce à ces gens-là que le sport local peut vivre. Ou survivre, parce que les collectivités ont de moins en moins d'argent pour les aider. Vous saviez qu'un à deux clubs de foot disparaissent chaque année dans chaque district ? Et pourtant, dans ces petits clubs, il y a la notion de cohésion, la notion du respect des règles. Ce n'est pas parfait partout, mais le sport amateur c'est du lien social.



François Ruffin a porté son maillot en hommage à tous ceux qui font vivre le sport amateur. Il l'a fait comme à son habitude fier-à-bras, mais il l'a fait sincèrement. D'ailleurs ses partisans ont réuni plus de 4.000 euros. Cette cagnotte pourrait servir à l'équipe de foot du Secours populaire. Sur le fond, il a raison. Sur la forme, un avertissement aurait suffi.