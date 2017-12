publié le 07/12/2017 à 18:40

Le spectacle n'a pas plu au président de l'Assemblée nationale. François Ruffin a fait une apparition remarquée dans l'hémicycle, jeudi 7 décembre, en revêtant le maillot d'un petit club de football amateur. Le député de la France insoumise souhaitait montrer son soutien à une proposition de loi UDI-Agir pour taxer les gros transferts. Ce comportement lui a valu une amende.



En fin de matinée, l'élu de la Somme est monté à la tribune de l'Assemblée pour narrer la vie des bénévoles "qui lavent, plient et rangent les maillots pour pas un rond" et prendre le contre-pied de la ministre Laura Flessel "qui n'a parlé de sport qu'en terme de compétitivité, comme un trader". Il en a alors profité pour enlever son pull et montrer son maillot vert de l'Olympique Eaucourt, club de la commune d'Eaucourt-sur-Somme.

Cela n'a pas plu au président de séance Hugues Renson (REM). Il lui a rappelé, au terme de son intervention, "le respect dû à nos débats qui implique une tenue correcte qui soit digne des lieux". Puis à la reprise de la séance, dans l'après-midi, François Ruffin est revenu avec son maillot. Cela a provoqué la suspension immédiate des débats. "Dehors et privé d'indemnités ! On ne peut pas avoir des huissiers en cravate et des charlots en maillot", a alors lancé le député Thierry Benoit (UDI).



François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, est finalement intervenu pour infliger la sanction. L'Insoumis sera privé pendant un mois de 1.378 euros, soit le quart de son indemnité parlementaire. Cette décision n'est qu'un autre "rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal". François Ruffin a par ailleurs répondu être "très fier de faire entrer dans l'hémicycle le visage de tous les gens des petits clubs", avant de remettre son pull "en apaisement".

Ruffin revient avec son maillot : une "provocation envers l'Assemblée ou son président" selon @FdeRugy, qui adresse "un rappel à l'ordre à @Francois_Ruffin avec inscription au procès verbal". #DirectAN pic.twitter.com/0kr29uylZJ — LCP (@LCP) 7 décembre 2017