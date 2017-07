publié le 11/07/2017 à 11:57

C'est un silence qui dérange. À l'Assemblée nationale, les méthodes utilisées la semaine dernière par les élus de La République En Marche de la Commission des Affaires sociales pour faire passer la réforme du Code du travail, ce projet phare du gouvernement, déplaisent à l'opposition, qui les a jugées expéditives. Et pour cause, comme le rapporte le Parisien, pendant dix heures d'examen et durant le passage en revue de plus de 160 amendements au texte, les représentants REM ont affiché un silence quasi religieux et les ont presque tous refusés. Seuls quatre amendements ont été votés, ce qui n'a pas manqué de susciter les critiques de l'opposition qui déplorent un manque de débat et des discussions inexistantes.



Conséquence, hier, lundi, lorsque de l'examen en séance publique du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance "des mesures de renforcement du dialogue social", l'hémicycle était à moitié vide. D'ici jeudi, les élus examineront 331 propositions d'évolution du texte du gouvernement à l'examen par le Parlement. L'opposition a en effet porté à nouveau tous ses amendements, plus d'autres nouveaux.

Interrogé par LCP, Mounir Mahjoubi a défendu l'inhabituelle rapidité des débats et des auditions en commission des Affaires sociales. "On vient de sortir d'un an et demi de débats avec les Français sur de nombreuses questions. Cette loi travail, cela fait un an et demi qu'on en parle !", justifie le secrétaire d'État au numérique. Défendant la nécessité pour les députés REM de soutenir les projets de loi du gouvernement, Mounir Mahjoubi explique qu'il y avait un "pacte" signé par les candidats pour les législatives.