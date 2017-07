publié le 07/07/2017 à 10:36

Dans un autre contexte, le manquement de plusieurs dizaines de députés aurait pu coûter cher à la majorité présidentielle. Jeudi 6 juillet, alors que l'Assemblée nationale votait la prolongation de l'état d'urgence, une trentaine de parlementaires, dont une majorité de La République En Marche, n'ont pas été en mesure de s'exprimer. En cause, leur retard de plusieurs secondes, alors même que les amendements avaient été examinés quelques minutes plus tôt et que François de Rugy avait annoncé l'imminence du vote, rapporte Le Lab.



"Nous allons donc procéder au scrutin puisqu'il a été annoncé largement depuis plus de cinq minutes", a finalement lancé le président de l'Assemblée, lui aussi élu REM et légèrement amusé par la situation de retardataires remontés : "Vous n'avez pas eu le temps d'appuyer sur le bouton ? Je crois qu'il y a largement les suffrages. Comme vous le voyez, le nombre de votants est de 150, le nombre de suffrages exprimés est de 150, la majorité est de 76. Pour : 137. Contre : 13. L'Assemblée nationale a donc adopté le projet de loi."

Parmi les 37 fautifs, une large majorité de députés La République En Marche, mais pas seulement. Rémi Delatte (LR), ou encore Jean-Luc Mélenchon ont eux aussi raté le vote, même si ce dernier a ensuite exprimé sa volonté de "voter contre" la prolongation de l'état d'urgence. À l'inverse, une large part des élus retardataires ont affirmé avoir voulu voter dans le sens de cette disposition.