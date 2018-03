"Arnaud Beltrame, un héros français", selon Alain Duhamel

publié le 26/03/2018 à 20:03

Jusqu'à présent face au terrorisme, nous avons des figures symboliques de victime, comme le père Hamel de Saint-Étienne-de-Rouvray ou des figures de meurtriers comme Mohammed Merah. Nous avons, après les attaques dans l'Aude, une figure symbolique de héros avec le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, dont l'hommage aura lieu mercredi 28 mars aux Invalides.



Arnaud Beltrame est un héros français. Il a fait preuve d'abnégation et de sens de sacrifice. C'est quelque chose de rarissime et qui inspire le respect. Et malgré l'acte exceptionnel d'Arnaud Beltrame, l'union nationale se fissure déjà. Si des questions peuvent être posées sur les possibles dysfonctionnement de la surveillance du tueur, mettre en cause directement Emmanuel Macron, comme l'ont fait Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez, est absurde. Notamment à un moment ou tout le monde a envie de se rassembler.

Laurent Wauqiez a affirmé que le président de la République ne luttait pas contre le terrorisme ou qu'il faisait preuve de naïveté, mais ce n'est pas la réalité. De récentes lois existent pour le prouver. Diviser les français devant ce genre d’événements, c'est très exactement ce dont rêve les jihadistes.