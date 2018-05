publié le 28/05/2018 à 10:55

Après la réforme du baccalauréat général et technique, Jean-Michel Blanquer va présenter les mesures concernant la voie professionnelle ce lundi 28 mai. En février, le ministre de l'Éducation nationale déclarait que "toutes les voies se (valaient)" et disait vouloir "faire du lycée professionnel un lieu extrêmement attractif parce que s'y jouera le futur professionnel de la France" face aux députés, lors d'une séance de questions au gouvernement.



Au cours de ce même mois de février, un rapport du chef étoilé Régis Marcon, ainsi que de la députée La République En Marche (REM) Céline Calvez, mettait en exergue "neuf leviers" pour réformer ce secteur de l'éducation et renforcer son attractivité et son efficacité. Parmi ces axes, l'un d'eux préconisait d'orienter les élèves de ces filières vers les métiers qui embauchent actuellement.

Actuellement, l'enseignement professionnel concerne un lycéen sur trois, c'est-à-dire aux alentours de 700.000 élèves. Sur BFMTV ce lundi 28 mai, le ministre a évoqué un "bilan de compétences à l'entrée en seconde" pour chaque élève, afin d'améliorer l'orientation de ces derniers ensuite.