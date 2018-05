Une professeure transgenre victime de messages de haine sur Twitter

publié le 24/05/2018 à 17:32

Des messages haineux ont déferlé sur Twitter contre une professeure de collège qui a décidé de changer de genre, après que le message de la principale de l'établissement a été posté sur le réseau social. Dans cette lettre datée du 18 mai et adressée aux parents d'élèves, la responsable explique être "intervenue aujourd'hui dans la classe de votre enfant pour l'informer qu'à partir de la semaine prochaine, son professeur (...) Monsieur B., sera habillé en femme".



"Monsieur B. entame un processus de changement de genre pour devenir une femme. Il aimerait être appelé 'madame' et non plus 'monsieur'", précise-t-elle dans ce courrier. Seulement, les noms de l'enseignante et de la principale sont écrits en toutes lettres dans le courrier, ce qui a conduit à une mise en danger de la vie des deux femmes. De nombreuses insultes au caractère transphobe ont été postées sur Twitter et la principale a même reçu des menaces dans son établissement.

L'académie était prévenue

Comme l'explique Le Parisien, l'Académie de Créteil avait été prévenue au préalable de la volonté de l'enseignante de changer de genre, tout comme le direction départementale des services de l'Education nationale. La responsable des conseils de parents d'élèves (FCPE) Samia Akrout a expliqué à France info que le document a forcément été diffusé par une famille d'élève, un enseignant ou un membre de l'établissement. "Aujourd'hui l'établissement reçoit des appels qui viennent de partout, même de l'étranger (...) C'est vraiment terrible parce que la principale voulait bien faire en écrivant ce courrier", précise-t-elle.

Vous êtes nombreux à m’avoir signalé cette affaire.

Avec la @DILCRAH nous avons fait les signalements nécessaires.

Les personnes trans méritent notre respect inconditionnel et ont strictement les mêmes droits que toute autre.

Merci de votre vigilance pour elles. https://t.co/BYtHyj4PCV — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 23 mai 2018

Parmi le grand nombre de messages postés sur Twitter, se trouvent aussi des messages de soutien pour l'enseignante. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a saisi la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. "Les personnes trans méritent notre respect inconditionnel et ont strictement les mêmes droits que toute autre", a-t-elle écrit sur Twitter, remerciant pour leur vigilance les internautes l'ayant alertée.