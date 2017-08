Alain Juppé veut "constituer une pépinière de nouveaux talents"

publié le 25/08/2017 à 13:06

"Je veux exprimer mes idées". Alain Juppé fait aussi sa rentrée, ce vendredi 25 août, avec une interview dans Sud Ouest. Celui qui s'était fait discret dans les médias après la primaire de la droite et du centre souhaite désormais faire un "point" et "envisager l'avenir". Au journal, il indique avoir l'intention de "vérifier qu'elles (ses idées, ndlr) sont partagées par beaucoup. Et si elles ont leur place à l'intérieur de Les Républicains ? C'est ça le défi. Ou si, au contraire, on ira vers un rapprochement plus marqué entre une conception très à droite des Républicains et le Front national ? Est-ce qu'il y aura des passerelles entre les deux ?"



Les interrogations d'Alain Juppé résonnent d'une façon particulière au moment où le parti fait sa rentrée en ordre dispersé et prépare les élections pour désigner le président des Républicains. Le maire de Bordeaux réunit ses partisans ce week-end. Jusqu'à dimanche, ce sont une trentaine de proches qui se retrouveront dans la ville de l'ancien premier ministre. "La campagne de la primaire a créé des liens très forts entre nous. Nous avons senti le besoin de nous parler (...) Nous sommes attachés à une certaine conception de la droite. Et je souhaite que nous la définissions un peu mieux", précise-t-il. Sa ligne politique se situe sur l'axe d'une "droite humaniste, patriote, franchement européenne et optimiste".

Afin d'y parvenir, l'ancien candidat à la primaire souhaite bien s'entourer. Dans Sud Ouest, il annonce vouloir "constituer une pépinière de nouveaux talents" dans l'objectif est de renouveler "la classe politique". La question se pose plus que jamais pour Les Républicains qui se sont scindés dès l'élection d'Emmanuel Macron entre Les Républicains et Les Constructifs. "Certains se sont ralliés à Emmanuel Macron, d'autres sont resté fidèles à LR. Les réunir pour tracer des perspectives, ce n'est pas une volonté de division, mais de discussion".