Chez Les Républicains, en quête d'un nouveau patron, la tentation Alain Juppé n'existe pas. Dominique Bussereau, l'un de ses plus proches soutiens, le soutient au micro de RTL à l'approche de l'élection du nouveau président du parti prévue en décembre. "Il n'a pas d'ambition de retour (...) Il ne s'agit pas pour lui de revenir dans le jeu des Républicains, ni dans le jeu de la présidentielle. Il a tiré un trait légitimement", certifie l'ancien secrétaire d'État aux Transports, qui ne minimise toutefois pas l'influence de l'ancien maire de Bordeaux sur la vie politique française.



"Je pense que sa parole est écoutée par les Français. Ses sondages de popularité le montrent (...) C'est un homme d'État que les Français apprécient et respectent. Sa parole est importante", avance l'ancien député, promettant de relayer les paraboles de l'ancien candidat à la présidentielle, particulièrement discret depuis son échec à la primaire de la droite : "On veut entendre sa parole et on la transmettra à nos concitoyens".

Même sans Alain Juppé, Dominique Bussereau ne cache néanmoins pas son jugement sur l'élection à venir du nouveau leader de la droite. Le président du Conseil départemental de la Charente-Maritime a notamment un avis bien tranché sur Laurent Wauquiez, favori du scrutin : "J'apprécie l'homme, il est intelligent, bosseur, mais ses idées ne sont pas forcément les miennes".