Macron et la colonisation : "Plus qu'une erreur d'analyse, une faute morale", selon Pascal Praud

et Loïc Farge

publié le 17/02/2017 à 12:52

"Prendre des lunettes d'aujourd'hui pour juger le monde d'hier est idiot !", tonne Pascal Praud. "Il faut de la connaissance, de la culture, de la nuance dès qu'on approche une période qui n'est pas la nôtre", poursuit-il. "Je suis frappé combien cette distance nécessaire est aboli dans les jugements. Ce n'est pas la même société, ce ne sont pas les mêmes cerveaux ni les mêmes réflexes", assure-t-il.



"Mais prendre des lunettes d'aujourd'hui pour aller à la pêche aux voix est non seulement une erreur d'analyse, mais c'est une faute morale. Ce n'est pas bien", insiste le journaliste. "Les jeunes Français d'origine maghrébine ont déjà grandi avec cette idée qui se résume ainsi : 'La France s'est conduite n'importe comment en Algérie entre 1830 et 1962'", constate-t-il.

"Convenons que la réalité est un peu plus complexe", affirme Pascal Praud. "Emmanuel Macron renforce leur conviction, il jette de l'huile sur le feu, il utilise des raccourcis, il appelle à la repentance, il exhorte la culpabilité", déplore-t-il. "Attention, cocktail dangereux !", conclut le journaliste en guise d'avertissement.



Jeudi 16 février sur RTL, le candidat de "En Marche !" a affirmé qu'il avait "tenu un propos équilibré et qui consistait à dire en effet que des crimes ont été commis, des barbaries dans le cadre de la colonisation - en particulier dans les temps de guerre - et qu'en même temps une modernité par effraction s'est faite dans le cadre de cette colonisation".