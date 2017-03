Alain Duhamel : "Emmanuel Macron est le candidat attrape-tout"

publié le 23/03/2017 à 20:04

Les troupes d’Emmanuel Macron grossissent à vue d’œil avec comme point d’orgue le ralliement d’un des plus gros poids lourds du gouvernement ce jeudi 23 mars : Jean-Yves Le Drian. "C’est le renfort le plus important depuis Bayrou", souligne Alain Duhamel après l’annonce d’un "des ministres les plus influents et respectés". "À côté de Le Drian, il y a aussi d’autres renforts dont on parle beaucoup moins, mais qui sont significatifs", poursuit-il en citant notamment Philippe Douste-Blazy et Dominique Perben.



L’éditorialiste voit en Emmanuel Macron "un candidat attrape-tout". Si Marine Le Pen conserve une bonne place dans les sondages, François Fillon est toujours en souffrance et les intentions de vote font le "yoyo entre Mélenchon et Hamon", tandis que "Macron est le seul qui ait progressé de façon très nette".

Si le clivage gauche-droite n’a pas disparu avec le phénomène Macron, il est désormais "concurrencé" selon Alain Duhamel : "On ne peut plus parler de gauche et droite : on sait très bien qu’il y a deux gauches, une de rupture et une de gouvernement, on sait bien qu’il y a la droite, mais aussi l’extrême droite et puis maintenant il y a Macron au centre". Si l’élection présidentielle est imprévisible, l’inconnue est encore plus grande pour les législatives : "la majorité à naître, quelques soit le vainqueur, c’est le brouillard".