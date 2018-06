publié le 17/06/2018 à 19:55

Pensions de réversions, cannabis, déremboursement des traitements contre la maladie d'Alzheimer... La ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn était l'invitée de l'émission Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 17 juin. Le parlementaire a répondu aux questions de Benjamin Sportouch pour RTL, de Christophe Jakubyszyn pour TF1 et LCI et d'Alexis Brézet du Figaro.



Pour Alexis Brézet, celle qui était considérée jusqu'ici comme la caution sociale du gouvernement a montré un autre visage : "Elle est pile-poil au coeur de l'arc du macronisme. Elle assume totalement la politique du gouvernement", assure-t-il, martelant qu'Agnès Buzyn était "totalement sur la ligne" du président de la République.

Christophe Jakubyszyn est resté plus mesuré sur la question. "Il ne faut pas la sous-estimer. Je pense qu'elle a bien conscience qu'elle peut incarner une politique plus sociale, plus à gauche mais que ce n'est pas le moment, et qu'elle a beaucoup plus à perdre en allant au frontal", analyse l'éditorialiste.

Si Benjamin Sportouch a jugé salutaire l'argument de la cohérence au sein du gouvernement mais il rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu qu'avec les voix des électeurs de droite. "Une bonne partie de l'électorat de gauche s'est reporté sur lui dès le premier tour sans voter Benoît Hamon. Est-ce que ces gens-là n'attendent pas à un moment donné une prise en considération, une forme d'empathie pour ce qui est de la pauvreté ?", s'interroge le rédacteur en chef adjoint du service politique de RTL.