publié le 17/06/2018 à 16:40

Les pensions de réversions vont-être supprimées dans le cadre de la réforme des retraites ? "Ça n'est pas du tout la question", a balayé Agnès Buzyn. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la ministre de la Santé explique que rien n'est exclut. "Tout est sur la table. Tout fait l'objet de concertation avec les syndicats".



Agnès Buzyn a rappelé qu'une plateforme citoyenne avait été mise en place en vue de la réforme des retraites. "Elle a été lancée il y a 15 jours. Nous avons plus de 100.000 contributions en lignes. La réforme des retraites de 2019 fait l'objet de onze questions qui ont été posées aux Français, en ligne. Ils votent et ils apportent des contributions écrites. Toutes les questions sont posées".

La ministre a ajouté : "On n'exclut pas de savoir comment on rapproche la retraite des femmes à celles des hommes. C'est une vraie questions et ça ouvre celle des droits non contributifs. Comment fait-on en sorte qu'il y ait de la justice sociale. Nous avons posé toutes les questions et petit à petit nous fermons les sujets quand il y a consensus".