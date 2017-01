INVITÉ RTL - Louis-Marie Horeau, rédacteur en chef du Canard Enchaîné, est l'invité de RTL Midi après les révélations faites par l'hebdomadaire au sujet d'un emploi présumé fictif de Pénélope Fillon.

Le rédacteur en chef de l'hebdomadaire est formel : "On a contacté François Fillon pour l'interroger avant de publier ces révélations, il a refusé". Il estime donc que celui-ci peut difficilement jouer la carte de la surprise après les révélations faites par le Canard Enchaîné. Il déclare en outre que lors de l'enquête sur le patrimoine de l'ancien Premier ministre, qui a commencé il y a plusieurs semaines, François Fillon avait répondu de bonne grâce à des questions des journalistes.



"On a eu accès à suffisamment de documents pour être sûrs" nous dit Louis-Marie Horeau au sujet des accusations faites au sujet d'un emploi fictif de la femme du candidat des Républicains à la prochaine présidentielle. Pénélope Fillon aurait en effet été rémunérée pendant huit ans en tant qu'attachée parlementaire de son mari, pour un total de près de 500.000 euros bruts.



François Fillon, en déplacement à Bordeaux, a réagi à cette affaire, évoquant l'ouverture de la "période des boules puantes" à trois mois du premier tour de l'élection présidentielle et dénonçant "le mépris et la misogynie" de l'article en question. Louis-Marie Horeau campe, lui, sur sa position : "Ce n'est pas la peine de chercher un corbeau, c'est juste une équipe de trois journalistes qui a bien travaillé".