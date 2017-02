ÉCLAIRAGE - "Le Canard Enchaîné" a publié de nouvelles révélations concernant l'affaire Penelope Fillon. L'épouse du candidat n'aurait pas perçu 500.000 euros, mais près de 900.000.

Penelope et François Fillon, le 29 janvier 2017

par Marie-Pierre Haddad publié le 02/02/2017 à 16:18

De nouvelles révélations embarrassantes fragilisent un peu plus François Fillon, englué dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme. Le candidat de la droite, lâché par une partie de ses troupes, poursuit vaille que vaille sa campagne présidentielle. Dans une interview filmée accordée en mai 2007 au Sunday Telegraph britannique et retrouvée par France 2, Penelope Fillon déclarait : "Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari", selon Elise Lucet, co-rédactrice en chef de l'émission Envoyé Spécial, qui diffusera des extraits de cet entretien jeudi 2 février.



L'épouse du candidat de la primaire de la droite et du centre dit aussi dans ce document ne pas s'être "occupée de communication non plus", a ajouté Elise Lucet. Le parquet national financier a ouvert une enquête à la suite des révélations du Canard enchaîné sur les emplois de Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari puis de son suppléant ainsi que sur son activité de collaboratrice de La revue des deux mondes. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'épouse de l'ex-premier ministre a effectivement exercé une activité pendant les années où elle a été ainsi rémunérée.

500.000 euros

Il s'agit de la première somme évoquée par Le Carnard Enchaîné, le 24 janvier dernier. Penelope Fillon, aurait été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari ou du suppléant de celui-ci à hauteur d'environ "500.000 euros brut" au total, ainsi que par la Revue des deux mondes. D'après "ses feuilles de paie", Penelope Fillon aurait été rémunérée de 1998 à 2002 par son mari, député de la Sarthe, sur l'enveloppe réservée à cet effet pour les députés et les sénateurs.



Cette enveloppe, qui vient en sus de l'indemnité du député, sert à rémunérer les assistants parlementaires basés à l'Assemblée ou dans les permanences des circonscriptions. "Calculé en principe pour trois collaborateurs", selon le site de l'Assemblée, son montant est de 9.561 euros par mois actuellement. Le fait d'embaucher des proches comme collaborateurs n'est pas interdit pour les parlementaires, à condition qu'il s'agisse d'une activité réelle.

831.440 euros

Après avoir évoqué la somme de "500.000 euros brut" la semaine dernière, Le Canard Enchaîné chiffre désormais à 831.440 euros brut la somme perçue par Penelope Fillon comme assistante parlementaire de son mari ou de son suppléant, Marc Joulaud. Les rémunérations ne concernent pas seulement les périodes de 1998 à 2002, de 2002 à 2007, ainsi que 2012, comme écrit la semaine dernière par l'hebdomadaire, mais aussi les années 1988 à 1990, ainsi que 2013.





Dans Le Journal du Dimanche, François Fillon expliquait qu'étant devenu député de Paris, il "pensait qu'elle pourrait maintenir le lien avec la Sarthe mais cela n'avait plus le même sens". Pourquoi avoir mis 18 mois pour s'en apercevoir ? s'interroge Le Canard Enchaîné, en soulignant que le contrat de travail de Penelope Fillon avait été rompu un mois juste avant l'entrée en vigueur de la loi Cahuzac, qui lui aurait imposé de déclarer les revenus de son épouse à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

100.000 euros

L'épouse du candidat de la droite a également perçu quelque 100.000 euros brut pour un emploi au sein de la Revue des Deux Mondes, propriété de Marc Ladreit de Lacharrière, PDG de Fimalac et ami de François Fillon. Ses services ont été rémunérés 5.000 euros brut par mois entre mai 2012 et décembre 2013. Interrogé par lLe Canard enchaîné, le directeur de la revue, Michel Crépu, se dit "sidéré" : "Je n'ai jamais rencontré Penelope Fillon et je ne l'ai jamais vue dans les bureaux de la revue." Il précise toutefois que Penelope Fillon a signé "deux ou peut-être trois notes de lecture".



Au total, les emplois de Penelope Fillon sur lesquels porte l'enquête judiciaire en cours ont été rémunérés environ 930.00 euros brut. Ces nouvelles révélations sont intervenues pendant une perquisition au bureau de François Fillon à l'Assemblée nationale, à l'issue de laquelle trois enquêteurs ont été vus s'engouffrer dans une voiture emportant des piles de documents.

84.000 euros

Des revenus ont été perçus par deux des enfants du candidat à l'élection présidentielle pour des "missions" dont leur père a lui-même révélé l'existence. L'hebdomadaire les chiffre à 84.000 euros : 57.084 euros brut perçus par Marie Fillon et 26.651 euros par Charles Fillon, eux aussi comme assistants parlementaires. Ces deux nouveaux épisodes viennent nourrir une séquence dévastatrice, lancée voici une semaine et qui a déjà gâché le grand meeting de campagne du candidat de la droite à l'Élysée dimanche dernier, à 82 jours du premier tour.