REVUE DE TWEETS - Les réseaux sociaux déterrent des arguments de campagne de François Fillon sur son intégrité et l'exemplarité de la République, en pleine polémique sur les soupçons d'emploi fictif accordé à sa femme pendant huit ans.

Crédit : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP François et Pénélope Fillon le 21 mars 2010 à Solesmes

par Julien Absalon publié le 25/01/2017 à 18:17

10 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Internet n'oublie jamais. Soupçonné d'avoir octroyé pendant huit ans un emploi fictif d'attachée parlementaire à son épouse et détourné à cette occasion 500.000 euros de fonds publics, François Fillon est particulièrement raillé et décrié sur les réseaux sociaux. Outre des critiques somme toutes classiques dans ce genre de tollé, des internautes ne manquent pas d'exhumer des anciens propos, bien souvent tweetés, de François Fillon qui se retournent contre lui.



Car durant la campagne pour la primaire présidentielle de la droite, François Fillon n'avait pas manqué d'axer une partie de son discours sur son intégrité. En opposition aux affaires qui menacent Nicolas Sarkozy et son entourage, ou à l'ancienne condamnation d'Alain Juppé en 2004 dans le dossier des emplois fictifs à la mairie de Paris, François Fillon avait notamment fait valoir son casier judiciaire vierge. "Qui imagine un seul instant le général De Gaulle mis en examen ?", avait-il lancé lors d'un meeting, dans une attaque à peine voilée contre l'ancien président. Une phrase que François de Rugy, candidat écologiste éliminé de la primaire de la gauche, n'a pas manqué de parodier.

Qui imagine le général De Gaulle embauchant "tante Yvonne" comme collaboratrice parlementaire avec 500000€ de salaire sur 8 ans ? pic.twitter.com/zNSzMhAkH1 — François de Rugy (@FdeRugy) 25 janvier 2017

En parallèle, ce sont des tweets portant sur des propos tenus lors de discours face aux militants qui sont aussi remis sous le feu des projecteurs. "Mon projet perturbe les castes bien établies. Tous ceux qui, au fond, profitent du système", fait notamment partie de ces déclarations qui, si les allégations portées contre François Fillon et sa femme sont avérées, portent désormais un tout autre écho.

François Fillon est choqué par ce qu'il vient d'apprendre dans le Canard. pic.twitter.com/aKbP1pLQyn — Professeur Bang (@ProfesseurBang) 24 janvier 2017