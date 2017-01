Affaire Pénélope Fillon : quelle trace va laisser ce scandale ?

L'épouse de François Fillon est suspectée d'avoir perçu près de 500.000 euros bruts pour un emploi fictif d'attachée parlementaire de son mari entre 1998 et 2002.

Pénélope Fillon a-t-elle vraiment travaillé pour son mari ? Au lendemain des révélations du Canard enchaîné, la justice a ouvert une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits". Droit dans ses bottes, François Fillon a dénoncé des "boules puantes". Ce dernier doit pouvoir s'expliquer, face à un parquet financier qui "n'a pas perdu de temps", ironise Jean-Claude Dassier, qui estime que les incriminations sont lourdes et vont, à elles seules, laisser des traces.



Concernant le timing de l'affaire, Annie Lemoine estime que "c'est plutôt bon pour lui que ça sorte maintenant car il aura le temps de s'expliquer" avant la présidentielle. D'autre part, il est trop tard pour que le candidat soit condamné avant mai prochain. "On est le 25 janvier, il nous reste trois mois à vivre avant le premier tour. Bon courage !", ironise Philippe Bally.



"Je ne vois pas une pluie de preuve depuis la révélation", constate Scott Sayare, ce qui lui laisse penser que Pénélope Fillon peine à justifier son emploi du temps. "Pour une accusation aussi sérieuse, on pourrait le prendre au sérieux et produire des preuves", poursuit-il.



- Annie Lemoine, journaliste

- Scott Sayare, journaliste

- Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs actuelles

- Philippe Bailly, conseiller en communication