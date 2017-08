publié le 02/08/2017 à 07:00

Le feuilleton Pénicaud continue. Depuis plusieurs semaines, la justice française se penche sur l'affaire dite "Business France", qui pourrait bientôt être renommée "affaire Muriel Pénicaud". La ministre du Travail est visée depuis juin dernier par une enquête préliminaire du parquet de Paris pour "favoritisme, complicité et recel de favoritisme". En cause, une soirée organisée autour d'Emmanuel Macron - alors ministre de l'Économie - à Las Vegas, le 6 janvier 2016. La justice soupçonne des dysfonctionnements dans l'organisation de cette opération, confiée à Havas sans appel d'offres - comme l'impose la loi - par Business France (BF), organisme dépendant de Bercy.



Dans le cadre de cette affaire, Le Canard Enchaîné révèle ce mercredi 2 août que la plus proche collaboratrice de Muriel Pénicaud, à l'époque ex-directrice adjointe de BF, sera, début septembre, "convoquée par les magistrats chargés du dossier 'en vue de sa mise en examen'". Les enquêteurs se sont penchés sur plusieurs mails échangés durant l'année 2015 entre les dirigeants de BF et l'équipe d'Emmanuel Macron. Une lecture "très, très instructive", aurait commenté une source proche du dossier, rapporte le journal satirique.



La ministre du Travail fragilisée

Dans un communiqué publié début juillet, Muriel Penicaud avait assuré n'avoir "rien à se reprocher" dans cette affaire. Le Journal du Dimanche révélait le 2 juillet dernier, l'un de ces mails, daté du 11 décembre 2015 et signé de la directrice de la communication de BF, qui remettait en cause la parole de la ministre.

D'autant plus que Muriel Pénicaud est également mise en cause dans une seconde affaire, celle dite de "Danone". D'après les révélations de L'Humanite, la ministre du Travail aurait profité du licenciement de 900 personnes pour valoriser ses "stock-options" et empocher plus 1,13 million d'euros de plus-value.