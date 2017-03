publié le 03/03/2017 à 18:19

François Fillon s'est encore présenté comme "combattant" lors de son meeting de Nîmes, jeudi 2 mars. Sur le plan politique, les démissions prolifèrent. Après Bruno Le Maire mercredi, c'est au tour de Thierry Solère, seul porte-parole du candidat de la droite, de jeter l'éponge. Une décision qui isole un peu plus François Fillon au sein de sa propre famille politique et fait sortir du bois les soutiens d'Alain Juppé. Les proches du maire de Bordeaux ont fait savoir qu'il "ne se défilera pas" en cas de retrait de François Fillon.



Dans le volet judiciaire, on en sait plus sur les résultats de la perquisition du domicile parisien du couple Fillon. Penelope Fillon a reçu les enquêteurs dans la matinée du 2 mars. Selon les informations de RTL, les enquêteurs cherchaient en premier lieu des documents liés à la société de François Fillon, 2F Conseil. Ils ont donc exploré le contenu de l'ordinateur dédié à cette société, dont l'ancien premier ministre est le seul actionnaire. Mais ils n'auraient trouvé que peu de choses, car l'ordinateur a été récemment remplacé.

Les enquêteurs se posent la question d'un éventuel trafic d'influence. Parmi ses clients, François Fillon a compté la holding Fimalac, propriétaire du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière. Or, ce dernier a embauché Penelope Fillon à La Revue des Deux Mondes. Il a également été décoré du plus haut grade de la Légion d'honneur par François Fillon lorsqu'il était premier ministre.

Les archives parlementaires de François Fillon, datant des années 1980 et au-delà, étaient également recherchées par les enquêteurs. Là encore, il n'y a que peu de résultats, car le candidat Les Républicains n'a conservé que très peu de documents. D'autres perquisitions devraient suivre dans les prochains jours, notamment dans le manoir de la famille Fillon, dans la Sarthe.