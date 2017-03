publié le 03/03/2017 à 13:46

Ils quittent, à leur tour, le navire. Les Jeunes avec Fillon ont publié un communiqué, ce vendredi 3 mars à la mi-journée, pour annoncer leur démission de la campagne Fillon. Ces derniers pointent deux raisons : la "crédibilité" du candidat, "atteinte" par l'affaire qui le conduit chez les juges d'instruction le 15 mars, et "ses propos sur l'instrumentalisation de la justice" qui, d'après leur propre jugement, "ne correspondent pas à ceux d'un président de la République".



La désolidarisation des "Jeunes avec Fillon" est donc nette, et la requête limpide : "Nous lui demandons ainsi de se retirer de la course à l'élection présidentielle afin qu'il puisse défendre son honneur et que les échéances électorales à venir soient celles de l'alternance que nous souhaitons tous" affirment les jeunes militants.



D'anciens "jeunes avec" Juppé ou Le Maire

Parmi les 24 signataires - qui représentent une majorité au sein des "Jeunes avec Fillon" -, nombreux anciens soutiens d'Alain Juppé, prêt à remplacer le candidat de la droite pour la course à l'Élysée, ou de Bruno Le Maire, qui s'est désolidarisé de la campagne de François Fillon mercredi 1er mars. Le même jour, François Fillon donnait une conférence de presse exceptionnelle dans laquelle il annonçait sa convocation prochaine chez les juges d'instruction dans le cadre de l'affaire présumée d'emplois fictifs qui les touche lui et des membres de sa famille.

Au cours de cette conférence, l'ancien premier ministre faisait savoir qu'il ne quitterait pas son statut de candidat y compris sous le coup d'une mise en examen. Depuis lors, il multiplie les attaques à l'égard de la justice et poursuit, malgré les nombreuses défections au sein de sa famille politique, son chemin vers l'Élysée. François Fillon est d'ailleurs le seul candidat, à cette date du 3 mars, à avoir réuni plus de 500 parrainages d'élus pour valider sa candidature.

14h15 - Un communiqué rédigé par Gérard Larcher et Bernard Accoyer, peut-être assistés de Jean-Pierre Raffarin, pourrait sortir au cours de l'après-midi, selon les informations d'une journaliste de Public Sénat.

14h00 - Imbroglio autour des Jeunes avec Fillon démissionnaires : un nouveau communiqué, publié par le président des Jeunes avec Fillon, dément la désolidarisation de cette branche de l'entourage du candidat, précisant que les signataires du communiqué précédent, qui n'occupent plus de fonctions au sein de la campagne, n'ont pas la légitimité pour s'exprimer et "usurpent l'identité" des Jeunes avec Fillon.



13h30 - Les Jeunes avec Fillon ont rédigé un communiqué dans lequel ils invitent leur candidat à "se retirer de la course à l'élection présidentielle afin qu'il puisse défendre son honneur et que les échéances électorales à venir soient celles de l'alternance que nous souhaitons tous".

13h00 - Nicolas Sarkozy a reçu Gérard Larcher, président du Sénat, et Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains, pour s'accorder sur une sortie de crise et afin qu'il n'y ait "pas de temps de latence", comme a indiqué à l'AFP une source au sein des Républicains.



12h00 - Une heure plus tard, c'est au tour de Dominique Bussereau, conseiller politique du candidat, de tweete un message dans lequel il rend publique sa "démission de toutes ses fonctions" dans l'équipe de François Fillon.



11h15 - Thierry Solère, organisateur de la primaire de la droite et porte-parole de François Fillon, annonce sur Twitter qu'il quitte ses fonctions auprès du candidat. C'est une personne phare de la campagne qui quitte donc ses fonctions. Thierry Solère avait joué un rôle central dans la primaire de la droite et du centre en étant le président la Commission d'organisation du scrutin.