publié le 03/03/2017 à 14:07

Il devient difficile de compter le nombre de personnes qui quittent l'équipe de campagne de François Fillon, tant les départs se succèdent. Les proches de Bruno Le Maire ont été les premiers à sauter le pas, poussés par le départ de l'ancien ministre. Les juppéistes et les sarkozystes leur ont ensuite emboîté le pas. Et depuis l'hémorragie ne semble pas s'arrêter.



Mais pour François Fillon, pas question de changer de ligne. Lors de son meeting à Nîmes, le candidat a déclaré : "Vous avez devant vous un combattant. Que celles et ceux qui ont du cran se lèvent !". Mais le départ de Thierry Solère pourrait bien apporter un coup au candidat. Le député de Boulogne-Billancourt a officialisé la nouvelle sur Twitter dans un message sobre : "Organisateur de la primaire, j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de François Fillon".

Organisateur de la primaire, j ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de @FrancoisFillon — Thierry SOLERE (@solere92) 3 mars 2017

C'est une personne phare de la campagne qui quitte donc ses fonctions. Thierry Solère avait joué un rôle central dans la primaire de la droite et du centre en étant le président la Commission d'organisation du scrutin. Pour rappel, il avait été nommé à ce poste en novembre 2014 par Nicolas Sarkozy. Avec plus de 4 millions d'électeurs, le député s'était félicité du bon déroulement de la primaire.

Lieutenant de Bruno Le Maire, Thierry Solère avait rejoint l'équipe de François Fillon après le sacre de ce dernier. Le départ de l'ancien ministre de l'Agriculture pourrait avoir précipité son choix. L'élu s'était fait discret depuis quelques jours, alors que les rebondissements dans la candidature de François Fillon se multiplient. En effet, l'hypothèse d'une candidature d'Alain Juppé a fait son retour en force. Mais le député n'a pour l'instant pas donné de détails concernant son départ.