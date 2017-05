publié le 16/05/2017 à 17:55

Il avait pourtant soutenu Emmanuel Macron dès le mois de mars, allant à l'encontre de son parti, le PRG qui avait décidé de soutenir Benoît Hamon, afin de suivre l'engagement pris lors de la primaire de la gauche. Mais sa prise de position se sera finalement retournée contre lui. Contrairement à ce qu'il souhaitait, Thierry Braillard, n'a pas été investi par le parti aux législatives dans sa circonscription du Rhône. Pire encore, il s'est vu opposer un candidat de La République En Marche.



Amer, l'ancien secrétaire d'État aux Sports de François Hollande a annoncé sur Facebook son retrait de la campagne des législatives mais aussi son souhait de quitter la politique. "Je le fais après avoir mûrement réfléchi à la situation. Le non-respect de la parole donnée, les guérillas menées et petites intrigues ne correspondent guère à l’idée que je me fais de la politique. J’ai cru, en apportant mon soutien au candidat En Marche ! Emmanuel Macron, que l’un des premiers objectifs était la rénovation profonde de la vie politique et le rassemblement des progressistes", rappelle Thierry Braillard, qui estime que "la division des forces de progrès (...) pourrait conduire à l'élection de la candidate de la droite". C'est donc pour éviter cela, et dans le but de "privilégier l'intérêt général" que le député sortant a pris cette "difficile décision personnelle". Dans son message, il indique qu'il se consacrera "à nouveau" à son activité professionnelle, "celle d'avocat au Barreau de Lyon".

L'entourage de Thierry Braillard a tenu à préciser que les "guérillas" et pressions dont parle ce dernier viennent de "l'entourage de Gérard Collomb", rapporte Le Lab. "Les manquements à la parole donnée font référence à des prises de position publiques et privées de Gérard Collomb en faveur de Thierry Braillard avant de lui retirer son soutien sans explications il y a quelques semaines".