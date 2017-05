publié le 03/05/2017 à 18:54

C'est ce que l'on appelle mettre la charrue avant les bœufs. Thierry Braillard, secrétaire d'État aux Sports de François Hollande, qui soutient publiquement Emmanuel Macron, n'a pas attendu l'investiture officielle du mouvement "En Marche !" pour débuter sa campagne pour les élections législatives. Lé député de la 1ère circonscription du Rhône, jusque là étiqueté Parti radical de gauche et Parti socialiste, a réuni ses soutiens le 2 mai, ont rapporté nos confrères de Lyon 1ère.



Le référent "En Marche !" à Lyon n'a que peu apprécié la nouvelle. "Aujourd’hui, notre seule adversaire est Madame Le Pen et le Front National, dont elle a hérité des idées et des méthodes. Notre campagne ne saurait aujourd’hui être entravée ou parasitée par des initiatives personnelles, des trajectoires individuelles, qui n’ont jamais trouvé leur place dans notre mouvement", a-t-il écrit dans un communiqué. "Dès lors, nul ne saurait, à cette heure, revendiquer le soutien d’Emmanuel Macron ou d’'En Marche !'".

Le député sortant a précisé qu'il n'avait pas revendiqué d'investiture "En Marche !". Thierry Braillard avait officiellement affiché son soutien à Emmanuel Macron, quand son parti, le Parti radical de gauche, portait encore la candidature de Benoît Hamon. La concurrence fait rage dans le Rhône : Thomas Rudigoz, le maire centriste du cinquième arrondissement, pourrait briguer, lui aussi, l'investiture du mouvement d'Emmanuel Macron. Lequel des deux sera désigné ? Le suspense devrait prendre fin immédiatement après le second tour de la présidentielle, lorsque les investitures seront attribuées.