Météo : 7 départements placés en vigilance orange

publié le 09/06/2018 à 15:12

Après un mois de mai exceptionnellement orageux, le mois de juin 2018 va-t-il prendre le même chemin ? Seuls sept départements restent placés en vigilance orange en raison des risques d'orages, a annoncé Météo France dans son premier bulletin de dimanche.



La Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne sont toujours soumis à une situation orageuse nécessitant une vigilance particulière en raison d'intenses précipitations sur de courtes durées avec un risque de phénomènes violents, selon l'opérateur météo.

La vigilance orange pour orages a été levée sur le Centre, l'Ile-de-France, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, jusqu'à 33 départements avaient été soumis à cette vigilance dans la journée de samedi.

Les cellules orageuses en provenance du Limousin ne débordent plus que légèrement sur le sud du Centre-Val de Loire. Plus au nord, vers l'Ile-de-France, les averses s'atténuent en s'évacuant vers le nord-est. Les orages sont violents dans le Gers et remontent vers le Lot-et-Garonne, s'accompagnant de chutes de grêle et d'un risque de rafales de vent.



Le risque orageux semble plus localisé dans les Landes. Sur ces départements, l'épisode orageux devrait prendre fin au cours de la nuit de samedi à dimanche, sauf sur le Lot-et-Garonne où les orages devraient s'attarder jusqu'en fin de nuit.

Un mois de mai électrique

Météo-France appelle à être "prudents et vigilants en particulier dans (les) déplacements et (les) activités de loisir", d'éviter "d'utiliser le téléphone et les appareils électriques" et de se "protéger des effets de la foudre". Les intempéries ont causé quatre décès depuis le début de la semaine.



La France a subi depuis mai plusieurs épisodes orageux très violents. Rien qu'en mai, le sol de l'Hexagone a été frappé par plus de 180 000 impacts de foudre, contre 60 000 en moyenne. Le précédent record remontait à mai 2009, qui fut alors secoué par 84 000 impacts.



La situation devrait s'améliorer au cours de semaine prochaine. Un retour à "des conditions plus stables sur le pays" est attendu à partir de mardi et mercredi, sauf pour l'extrême sud-est, entre la Corse et les Alpes du Sud, a fait savoir Sébastien Léas, prévisionniste chez Météo-France. Les températures devraient aussi baisser et "nous allons retomber sur des valeurs plus proches de celles de saison", a-t-il indiqué.

Carte de vigilance de Météo France Crédit : Météo France