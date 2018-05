VIDÉO - Marseille : une voiture de police prise en chasse dans les quartiers nord

publié le 24/05/2018 à 10:37

La scène a été tournée il y a près de deux mois, sur le parking d’un grand centre commercial des quartiers nord de Marseille. Et elle illustre la difficile mission des policiers pour y faire respecter l’ordre public. Elle trouve une résonance particulière après que ce lundi 21 mai, un commando cagoulé, armé de kalachnikov a fait irruption à la cité de la Busserine à Marseille et on mis en joue des policiers. Les images ont choqué.



Sur les images de la vidéo d'il y a deux mois, une soixantaine de jeunes, juchés sur des scooters et des moto-cross ont "privatisé" une partie du parking pour faire vrombir leurs moteurs et faire des "roues-arrières". Prévenue, une patrouille de police intervient, sirène hurlante. Mais la voiture est rapidement prise en chasse par l’armada de deux-roues, certains donnent même des coups de pieds dans la carrosserie du véhicule de police. D’autres frôlent l’habitacle, pour forcer la voiture à s’arrêter ou provoquer un embryon d’accident qui pourrait mettre le feu aux poudres.

En infériorité numérique, les trois fonctionnaires de police préfèrent rebrousser chemin et sont raccompagné vers la sortie par des dizaines de scooters, qui s’amusent de cette situation.

Fataliste, un vigile du centre commercial indique que le parking est pris d’assaut régulièrement par ces jeunes pilotes. Une illustration du manque d’autorité et de moyens dont dispose la police dans certains quartiers.