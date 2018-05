et Etienne Baudu

publié le 23/05/2018 à 05:48

L'incompréhension règne toujours dans la cité de la Busserine à Marseille. Lundi 21 mai, des policiers ont été mis en joue par un commando armé de kalachnikovs, qui a tiré dans cette cité du nord de la ville déshéritée et gangrénée par le trafic de drogue. Plus de vingt-quatre heures après les faits, les enquêteurs sont toujours à la recherche des suspects et c'est désormais la piste de l'enlèvement qui est privilégiée.



"Nous avons recueilli un témoignage qui assure qu'un individu, qui assure les fonctions de guetteur au sein de la cité de la Busserine, aurait été enlevé par ce que l'on peut qualifier de commando", a précisé le procureur de la République à Marseille, Xavier Tarabeux.

"L'intéressé a été pris en chasse par l'un de ces véhicules et ensuite, ses occupants l'ont attrapé pour le mettre dans le coffre et ont ainsi pu l'emmener en prenant la fuite", a-t-il ajouté.

Tous les moyens sont déployés pour retrouver la victime.





Aucun signalement de disparition n'a été enregistré, mais il n'y a "pas de raison de remettre en doute ce témoignage". "Tous les moyens sont déployés pour retrouver" la victime et "mettre la main sur les auteurs des faits", a poursuivi le magistrat, lors d'une conférence de presse.



Dans leur fuite, les assaillants, dont l'une des voitures était équipée d'un gyrophare, et qui portaient, selon des témoignages, des brassards de police, n'ont pas hésité à mettre en joue les forces de l'ordre qui se trouvaient à proximité.



Les policiers ont tiré à quatre reprises en direction de l'une des voitures des malfaiteurs, brisant la vitre avant, mais sans pouvoir les empêcher de prendre la fuite par l'autoroute.