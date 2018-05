Fusillade à Marseille : "C'est devenu impossible de vivre ici", déplore une habitante

publié le 22/05/2018 à 16:20





Un commando, armé de Kalachnikov qui débarque dans un quartier en plein après-midi et qui tire en l'air, en toute décontraction. La scène, qui a eu lieu ce lundi 21 mai dans les quartiers nord de Marseille, à la cité de la Busserine, était digne d'une attaque terroriste. Des policiers de la BAC ont réussi à mettre en fuite ces hommes vêtus de noir et cagoulés qui les ont quand même mis en joue.





Le but de cette action était probablement une opération d'intimidation dans le cadre d'une lutte de territoire entre bandes rivales sur fond de trafic de stupéfiants. En tous cas, le mode opératoire le laisse penser.

La dizaine d'hommes en combinaison noire, cagoulés et armés, pour certains, de pistolets mitrailleurs ont investi vers 17 heures le cœur de la cité. Ils sont descendus calmement de leur 3 voitures noires et grises et ont commencé à tirer en l'air.

"Une démonstration de force pour gagner du terrain"

Karim a tout vu depuis son balcon : " Ça tirait de partout pendant disons 20 minutes. Ils avaient un sang froid exemplaire (...) C'était une démonstration de force pour gagner du terrain, une lutte de territoire", raconte-t-il.



L'opération a fait un seul blessé qui aurait reçu un coup de crosse. Par ailleurs, on parle dans la cité de l'enlèvement d'un adolescent de 14 ans mais pour l'instant cette information n'est pas confirmée par les enquêteurs. Les habitants eux vivent très mal cette fusillade.



"C'est inquiétant (...) c'est devenu impossible de vivre ici. On vit avec la peur (...) il y avait des enfants qui jouaient. Il y aurait pu avoir une balle perdue, il y aurait pu avoir des morts" déplore cette habitante.



Et chez de nombreux habitants, on ressent très nettement un certain fatalisme face à une situation qui semble être inextricable.