Le prêtre qui a giflé un bébé lors d'un baptême suspendu par le diocèse de Meaux

publié le 22/06/2018 à 15:37

Depuis le 20 juin 2018, cette vidéo scandalise les internautes. On peut y voir un prêtre baptiser en enfant en pleine crise de larmes. L'homme d'église, visiblement agacé par la scène qu'il qualifie en introduction de "caprice" a été filmé en train de gifler sèchement l'enfant pour "le calmer". Un geste qui immédiatement surpris les membres de la famille présents qui ont entrepris de séparer le prêtre et l'enfant après quelques secondes de sidération.



Le lieu et la date de la scène n'ont été confirmés que quelques jours après. Le baptême a eu lieu le 17 juin 2018 dans une paroisse de Seine-et-Marne. Contacté par Libération et ses journalistes de CheckNews, le diocèse a confirmé et réagit. "La chargée de communication du diocèse indique avoir été informée hier soir du fait que le prêtre officiait dans leur circonscription. Toujours selon elle, le prêtre s’est excusé auprès de la famille après l’incident, et l’enfant a bel et bien été baptisé", note le quotidien.

Un geste "explicable, mais pas excusable", pour le diocèse qui raconte : "Un baptême, c’est long et le bébé criait beaucoup" ajoutant même que le prêtre est âgé de 89 ans. Ce vendredi 22 juin, le diocèse a tenu à faire savoir que le prêtre a été éloigné et sanctionné. Il ne pourra plus officier lors des baptêmes ou des mariages. Il a aussi été démis de ses fonctions de recteur de la collégiale de Champeaux.