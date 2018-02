publié le 20/02/2018 à 05:01

La bagarre mortelle s'est produite peu avant 16 heures. Lundi 19 février, deux hommes sans domicile fixe se sont entre-tués à l'arme blanche devant la gare Matabiau à Toulouse (Haute-Garonne).



Les deux hommes âgés d'une trentaine d'année étaient gravement blessés, notamment au cou, et en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours vers 15h55, selon le Centre opérationnel d'incendies et de secours de Haute-Garonne. Sur place, les pompiers et le Samu n'ont rien pu faire pour les réanimer et les deux hommes sont morts sur place.

Selon les pompiers, les deux victimes se sont entre-tués pour une raison encore inconnue. Cinq témoins de la scène ont été pris en charge par un service d'aide psychologique aux victimes.