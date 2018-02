publié le 19/02/2018 à 16:57

La bataille judiciaire aura duré 11 ans. Ce lundi 19 février, une femme de 54 ans a été condamnée en son absence par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis pour avoir exploité une adolescente malienne de sa famille pendant cinq ans. La jeune fille était obligée d'accomplir des tâches domestiques de l'aube à la nuit tombée, à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine.



Cette peine a été assortie de 60.000 euros de dommages et intérêts pour la jeune victime, aujourd'hui âgée de 31 ans, et d'un euro pour le Comité contre l'esclavage moderne, qui s'était porté partie civile.

Durant l'audience du 22 janvier, qui s'était tenue en l'absence de la prévenue et de son avocate, la plaignante avait évoqué la "promesse de vie meilleure" que constituait son départ du Mali en août 2000, à 13 ans, avec l'une de ses cousines éloignées.

De 15 à 18 heures par jour, sans repos ni rémunération

Mais dans les faits, la réalité fut tout autre. Dès son arrivée, cette dernière lui a imposé de faire la cuisine, le ménage, les courses pour une maisonnée de neuf personnes dont cinq enfants, entre 15 et 18 heures par jour, sans repos ni rémunération. À la barre, la victime a raconté avec émotion qu'elle prenait son repas après tout le monde "s'il en restait", dormait sur un matelas en mousse posé sur le sol et essuyait coups et insultes.



À l'âge de 18 ans, elle avait finalement quitté le domicile, en octobre 2005, grâce à un jeune homme qui l'avait poussée à partir et à porter plainte. C'est pour "exécution d'un travail dissimulé", "aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'un mineur étranger en France" et "soumission d'un mineur à des conditions de travail et d'hébergement indignes", que la prévenue a été condamnée.

L'aboutissement d'une procédure de 11 ans

Entendue au cours de l'enquête, la quinquagénaire avait affirmé avoir versé de "l'argent de poche" à l'enfant, nié les coups et la privation de nourriture. Elle avait aussi assuré que l'adolescente faisait des travaux ménagers "comme l'ensemble des enfants".



Cette condamnation est l'aboutissement d'une procédure exceptionnellement longue de onze ans. Le juge d'instruction ayant initialement rendu un non-lieu en 2009, la plaignante avait fait appel, passant par deux fois par la Cour de cassation, avant d'obtenir un renvoi de sa cousine éloignée devant le tribunal.