publié le 16/05/2018 à 12:47

Lundi 16 mai, à 8h50 rue des Fougères à Paris, dans le XXe arrondissement, une mère de famille a été kidnappée, sous les yeux de ses deux enfants de dix et cinq ans alors qu'elle les emmenait à l'école.



Valérie*(son prénom a été modifié à sa demande), 46 ans, était au volant de son 4x4 quand une voiture la percute. "Je descends pour voir les dégâts et je vois deux hommes cagoulés sortir vers moi."

Emmenée de force à l'arrière de la voiture, elle se débat. "Je crie, et c'est là que ça commence. Des coups, des coups, des coups. Je suis au sol, l'un me tapait la tête et l'autre m'enlevait ce que j'avais sur moi." Ayant presque perdu connaissance, elle est dépouillée de tous ses bijoux, bague, montre et collier. "J'ai eu une goutte d'espoir en me disant qu'ils allaient peut-être me lâcher après m'avoir enlevé mes bijoux."

"Un commando"

Les trois malfaiteurs la jettent littéralement de la voiture en la gazant quelques kilomètres plus loin en Seine Saint-Saint Denis, aux Lilas. C'est une voiture de police qui l'a ramenée auprès de ses enfants, le visage tuméfié et l'épaule déboîtée. "J'ai eu cette chance d'avoir eu la vie sauve… J'étais partie pour qu'on me retrouve dans un bois ou ailleurs. J'ai eu affaire à un commando."



Le parquet de Paris a confié cette enquête aux zones d’ombre aux policiers du 2ème district de police judiciaire (DPJ) de Paris. Les policiers sont toujours à la recherche de ce trio.