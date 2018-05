États-Unis : 10 enfants retrouvés "dans des conditions de vie horribles"

Jonathan Allen et Ina Rogers, accusés de maltraitance sur leurs enfants

publié le 15/05/2018 à 22:06

Dix enfants ont été découverts vivant "dans des conditions de misère et d'insécurité" en Californie (États-Unis), fin mars. Âgés de 4 mois à 12 ans, ils vivaient avec leurs parents dans une maison à Fairfield, et ont détaillé à la police de "graves abus physiques et émotionnels".



C'est la mère, Ina Rogers, qui prend contact avec les autorités à la fin du mois de mars pour signaler la disparition de son fils de 12 ans, qui n'était pas rentré à la maison. Dans ses recherches, la police découvre dans leur pavillon "des conditions de vie horrible", comme ils le décrivent dans un communiqué.

Ils trouvent 9 autres enfants, vivant au milieu de nourriture pourrie au sol et d'excréments humains et animaux. Les enfants souffrent de blessures, de piqûres, de brûlures, de contusions et de blessures provenant probablement d'une arme à plombs.

Il y a eu de la torture dans cette maison Police Partager la citation





Interrogés par les enquêteurs, 8 des enfants ont évoqué des incidents remontant à plusieurs années. Dans une conférence de presse, les autorités ont affirmé qui'"il y a eu de la torture dans cette maison, pour des raisons sadiques", sans donner plus de détails pour protéger les enfants.

Un "malentendu"

La mère, âgée de 30 ans, est accusée de négligence. Libérée sous caution, elle a affirmé aux journalistes que tout n'était qu'un "malentendu". Ina Rogers explique que la "misère" que les policiers ont vue chez elle était due à ses recherches pour retrouver son fils. "J'ai retourné toute ma maison, tout sorti du placard, soulevé les lits..."



Elle défend son mari, Jonhathan Allen, 29 ans, accusé de torture et d'abus sur ses enfants. "J'aime mes enfants, mon mari aime ses enfants", a affirmé Ina Rogers. "Il a beaucoup de tatouages, il fait un peu peur donc c'est facile de penser que c'est un monstre, mais il n'en est pas un."



Les enfants ont été confiés à la sœur et à la mère d'Ina Rogers. Jonhatan Allen, dont la caution a été fixée à 5,2 millions de dollars, a plaidé non coupable.