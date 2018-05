Roubaix : inquiétante disparition d'une femme et de son bébé de 4 mois

publié le 20/05/2018 à 12:22

Mais où sont cette femme et son nourrisson ? La police de Roubaix, dans le Nord, a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Saliha Adberrezag et son bébé de quatre mois, disparus depuis mardi 15 mai dernier. La jeune femme, âgée de 31 ans, est décrite dans le message lancé sur Twitter comme étant de corpulence normale et mesurant 1,57m.



Saliha Abderrezag a les yeux bleus et les cheveux châtains, mi-longs et raides. La maman et son enfant sont "susceptibles de se trouver sur Wasquehal et Mouvaux", respectivement à 12 et 13 kilomètres de Roubaix, est-il précisé dans l'appel à témoin de la police du département, qui est accompagné d'un cliché de la jeune femme.

Pour toute information qui pourrait être utile aux recherches des forces de l'ordre, le message de l'avis de recherche propose aux éventuels témoins de les transmettre au 03.20.81.34.61 ou au 03.20.81.34.92.

[#AvisDeRecherche] Saliha ABDERREZAG, 31 ans, 1m57 et son bébé âgé de 4 mois ont disparu depuis le 15 mai 2018 de #Roubaix (#Nord).

En cas d'information contactez le commissariat de #police de Roubaix

¿¿0320813461 (HB) ou 0320813492 de jour comme de nuit. pic.twitter.com/XYYVOvnLow — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 18 mai 2018