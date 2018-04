Ain : appel à témoin après la disparition inquiétante de Freddy, âgé de 14 ans

publié le 01/05/2018 à 01:26

Un appel à témoin a été lancé lundi 30 avril par la police nationale pour retrouver Freddy Morel, un adolescent de 14 ans originaire de Bourg-en-Bresse dans l’Ain, dont on est sans nouvelle depuis samedi 28 avril. Le jour de sa disparition, le jeune homme avait enfourché son vélo et quitté le domicile familial à 13h30 sans son portable, pour se rendre à un entraînement de triathlon consistant en un aller-retour entre Bourg-en-Bresse et Lyon.



Freddy Morel mesure 1 mètre 74, a les cheveux châtains, coupés court et les yeux marron. Lorsqu’il a quitté son domicile samedi, il portait un pantalon de sport noir, rouge et blanc, ainsi qu’un casque de vélo noir. Son vélo de course est rouge avec des bandes blanches. Quiconque aurait des informations à son sujet est invité à les communiquer aux policiers de la communauté départementale de sûreté du commissariat de Bourg-en-Bresse au 04.74.47.20.20.

[#AppelàTémoins] Merci de vos partages pour aider les enquêteurs de #BourgEnBresse dans l'#Ain à retrouver Freddy Morel, 14 ans, disparu depuis le 28 avril 2018. pic.twitter.com/hL7GZjQqnj — Police Nationale (@PoliceNationale) 30 avril 2018