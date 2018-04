Rhône : la directrice d'une école Montessori devant la justice pour des violences

publié le 23/04/2018 à 07:45

Plusieurs plaintes avaient été déposées à la fin de l'année 2017. Elles débouchent ce lundi 23 avril sur l'ouverture du procès d'une directrice d'école et d'une enseignante dans le Rhône, devant le Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. Un établissement hors contrat, basé sur la pédagogie Montessori, qui théoriquement met en avant le bien-être de l'enfant pour favoriser l'apprentissage. C'est donc une affaire qui a surpris à Villié-Morgon.



Une quinzaine d'enfants scolarisés dans cette école Montessori ont été entendus par les enquêteurs. Ils ont expliqués faire régulièrement l'objet de violences de la part de la directrice de l'établissement ainsi que d'une enseignante. L'école compte une quarantaine d'élèves. Ils évoquent des gifles, des fessées, des secouements, peu compatibles avec la pédagogie Montessori. Basée sur la liberté de l'enfant, cette méthode est censée favoriser la confiance en soi et l'autonomie.

Les deux mises en cause contestent chacune les faits qui leurs sont reprochés. Pour Me Yves Sauvaire, l'avocat de l'enseignante incriminée, il ne faut pas confondre violence et autorité, fait-il valoir. Les avocats de la défense dénoncent une enquête à charge et vont demander le renvoi de l'affaire et la saisine d'un juge d'instruction.