Bourgogne : Un homme meurt noyé emporté par la truite qu'il pêchait

publié le 22/04/2018 à 01:13

La drame a eu lieu lors d'une partie de pêche dans la Tille à Genlis en Côte-d'Or. Comme le rapporte France Bleu Bourgogne, ce samedi 21 avril dans la matinée, un homme de 46 ans n'a pu être secouru à temps après être tombé d'un barrage lors d'une séance de pêche.



L'homme pêchait sur les bords de la Tille (Bourgogne) avec son père. Et pendant qu'il essayait de remonter une truite à la surface, le pêcheur a chuté dans l'eau. Les secours ont été prévenus et malgré leur arrivée sur place et leurs essais pour réanimer le noyé, il était trop tard.



Les pompiers de Genlis épaulés par les plongeurs de Dijon ont récupéré le pêcheur 400 mètres en aval de la rivière. Ils ont tenté de le réanimer sur les berges de la Tille, sans succès. Les secouristes n'ont pu que constater le décès de l'homme en fin de matinée.