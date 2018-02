publié le 16/02/2018 à 14:51

Dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys, il a fini par parler. Après 5 mois et demi de mensonges, Nordahl Lelandais, le suspect numéro 1, a avoué avoir tué "accidentellement" selon lui, la fillette disparue depuis le 27 août dernier lors d'un mariage.



Mais depuis que les soupçons concernant l'enlèvement de l'enfant pèsent sur lui, de nombreuses affaires de disparition non-élucidées auxquelles l'ancien maître-chien pourrait être lié ont refait surface. On pense notamment à la disparition du caporal Arthur Noyer, pour laquelle Nordahl Lelandais a déjà été entendu par les juges d'instruction de Chambéry le 5 février dernier.

Le jeune caporal de 23 ans, du 13e Bataillon de chasseurs alpins (BCA), avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 après une soirée dans le centre-ville de Chambéry Des débris de son crâne avaient été découverts le 7 septembre à Montmélian, à 16 kilomètres de Chambéry, par un promeneur. À proximité de cette zone, d'autres ossements, qui devaient faire l'objet d'analyses ADN, avaient été retrouvés le 12 janvier. Le lien entre les deux hommes avait été fait grâce à leurs téléphones portables.

Ces derniers avaient déclenché les mêmes relais le soir de la disparition du caporal, lequel avait pris place dans un véhicule non identifié, avait rapporté le procureur de la République de Chambéry.

Les 15 dernières années de Nordahl Lelandais passées à la loupe

Pour faire la lumière sur cette affaire et écarter ou non cette piste, une cellule spéciale a été créée il y a moins d'un mois au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise : la cellule de coordination Ariane. Elle sera également chargée d'enquêter sur les liens entre Nordahl Lelandais et quatre autres affaires de disparition, survenues en Isère entre 2010 et 2016.



Concrètement, les gendarmes mobilisés, ultra-qualifiés examinent depuis le début du mois de janvier "le parcours de vie" de Nordahl Lelandais durant les 15 dernières années, en interrogeant notamment toutes les bases judiciaires mais aussi les prestataires privés comme les opérateurs téléphoniques, les transporteurs ou les assurances.



Ce travail vise à "fixer dans le temps et dans l'espace" le suspect pour permettre des rapprochements et relancer des enquêtes criminelles non résolues. Les données récoltées sont intégrées au logiciel AnaCrim, un outil informatique qui permet de croiser différentes informations.

Déjà deux pistes écartées

Le travail réalisé par cette cellule spéciale a déjà permis d'écarter deux pistes, qualifiées de "fantaisistes" par les enquêteurs. D'abord celle de la disparition d'Estelle Mouzin, 9 ans, qui s'était volatilisée en janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne, ndlr). Grâce à leurs recherches, les gendarmes ont découvert qu'à la même époque, Nordahl Lelandais se trouvait hors de France.



Alors que son nom avait également été évoqué comme possible auteur de la tuerie de Chevaline, les enquêteurs ont finalement estimé que le profil de l'ancien maître-chien ne collait pas à celui du meurtrier.