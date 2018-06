Prise d'otages à Paris : ce que l'on sait du forcené placé en garde à vue

Les forces de l'ordre et les secours près d'une prise d'otages à Paris le 12 juin 2018

publié le 13/06/2018 à 06:11

Un homme de 26 ans, "plutôt déboussolé psychologiquement" selon les autorités, a retenu mardi 12 juin pendant quatre heures dans un immeuble du Xe arrondissement de Paris deux otages avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la police qui a libéré les otages sains et saufs.



L'homme, né au Maroc en 1991, est connu pour de la "petite délinquance". Il n'est pas fiché S et son nom ne figure pas au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). En revanche, dans son casier judiciaire figure une mention pour "destruction de bien privé".

Les armes qu'il portait sur lui lors de la prise d'otages étaient fausses. En revanche il avait emporté un jerrican d'essence rempli, avec lequel il a aspergé un otage qui a ensuite réussi à prendre la fuite.

Des motivations floues

Les motivations de l'homme restent en revanche toujours floues. Le forcené a "tenu des propos pas très compréhensibles évoquant l'ambassade d'Iran puis le gouvernement", selon une source policière.



Selon BFMTV, l'homme qui se serait fait appeler "Chris" au cours des négociations aurait "évoqué pêle-mêle le 11-septembre, l'islam, l'affaire Merah, l'affaire du jeune Théo ainsi que l'affaire Maëlys".



Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration, violences avec arme, détention d'arme, menace de crime ou de délit, tentative d'homicide volontaire et le 2e district de police judiciaire a été saisi de l'enquête.