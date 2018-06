publié le 13/06/2018 à 04:30

Gérard Collomb a tenu a rendre hommage aux forces de l'ordre qui sont intervenus mardi 12 juin pour maîtriser et interpeller un homme qui retenait en otage deux personnes dans le Xe arrondissement de Paris.



"L'individu a été interpellé et les otages sont hors de danger. Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier de la BRI de la préfecture de police et les pompiers de Paris dont l'appui a été déterminant", a tweeté le ministre de l'Intérieur.

Depuis 16 heures mardi, un forcené retenait deux personnes dans le Xe arrondissement de Paris. Il a finalement été interpellé, puis placé en garde à vue. Ses otages ont été libérés "sains et saufs" vers 20 heures, a annoncé la préfecture de police. Selon les premiers éléments de l'enquête, "il pourrait s'agir d'un déséquilibré aux motivations encore floues", a expliqué une source policière.

