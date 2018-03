publié le 29/03/2018 à 07:02

L'étau se resserre autour de Nordhal Lelandais. Celui qui est mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys sera entendu aujourd'hui, mais cette fois-ci dans le dossier Arthur Noyer. Nordahl Lelandais est également mis en examen pour l'assassinat de ce jeune soldat, disparu trois mois avant la mort de l'enfant.



L'avocat de la famille Noyer s'interroge sur les lenteurs de la justice. Et notamment sur l'exploitation trop lente, selon lui, des relevés téléphoniques. "On voudrait savoir si les investigations, notamment sur les appels téléphoniques, auraient pu permettre de retrouver le téléphone de Nordahl Lelandais le plus rapidement possible. Et ensuite savoir comment cela a été exploité." Et l'avocat d'avancer au micro de RTL : "Si on l'avait vu avant on peut toujours dire que l'affaire Maëlys n'aurait jamais existé".

Nordhal Lelandais a avoué mi-février avoir tué "involontairement" Maëlys, fin août, après une cérémonie de mariage. S'il a également admis avoir pris Arthur Noyer en stop dans la nuit du 12 avril, jour de sa disparition, il nie l'avoir tué.