Paris : trois adolescents poussés dans l'eau du canal par leurs voleurs

publié le 09/03/2018

Ils poussaient leurs victimes dans l'eau glacée. Deux adolescents de 13 et 16 ans ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi 8 mars, rapporte Le Parisien. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé trois enfants, âgés de douze ans, afin de leur voler leurs téléphones portables.



Les faits qui leur sont reprochés ont débuté le samedi 3 mars, vers 20 heures, alors qu'un adolescent se promenait boulevard Macdonald, près du canal Saint-Denis (XIXème arrondissement de Paris). Deux jeunes hommes lui ont sauté dessus, donné des coups et pris son téléphone. "Les agresseurs l'ont ensuite obligé à se jeter à plusieurs reprises dans l'eau glacée en le filmant avec son propre appareil", témoigne une source au Parisien. Quatre jours plus tard, le mercredi 7 mars, ces deux personnes ont récidivé avec deux nouveaux adolescents de douze ans. Ils se trouvaient près du canal de l'Ourcq, vers 17 heures, lorsqu'ils se sont fait agresser et dérober leurs téléphones, ainsi qu'une trottinette. Comme pour la précédente agression, les voleurs ont frappé les individus et les ont poussé dans le canal.

Les deux jeunes ont pu être arrêtés après la plainte de leur première victime. Ils ont été retrouvés en possession du premier téléphone volé et les enquêteurs ont visionné la vidéo tournée, sur laquelle leurs visages sont clairement distinguables. Ils étaient toujours en garde à vue ce vendredi 9 mars au matin. Les victimes, elles, ne souffrent que d'hématomes.