publié le 15/02/2018 à 14:05

Il a avoué avoir tué la petite Maëlys, 9 ans, disparue l'été dernier au cours d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Nordahl Lelandais, suspect numéro un de l'affaire Maëlys depuis le début de l'enquête, a reconnu les faits mercredi 14 février.



Si l'ancien maître-chien de 34 ans dit avoir tué l'enfant "involontairement", il n'a pas encore livré les circonstances de sa mort. Mais les éléments révélés par l'enquête permettent de retracer le cours de la soirée du 26 au 27 août, moment de la disparition de Maëlys.

La disparition de la fillette a été établie au 27 août 2017 à 2h45, selon les déclarations qu'avait faites le procureur de la République fin novembre. Ce dernier se basait alors sur "un certain nombre d'éléments, de chansons, de chronologie avec le DJ et de témoignages". À 3 heures du matin, le DJ qui animait le mariage aurait coupé la musique pour annoncer au micro que les parents de Maëlys cherchaient leur fillette.

D'étranges mouvements sur son portable

Les actions de Nordahl Lelandais sur son téléphone portable semblent suivre les rebondissement de la macabre nuit. L'homme active le mode avion - un mode qui coupe les connexions réseau et empêche de fait la traçabilité du téléphone - à 2h46, une minute après l'heure de la disparition présumée de Maëlys. À 2h47, sa voiture est aperçue pour la première fois sur les caméras de surveillance du centre-ville. On y aperçoit, selon le procureur, une "silhouette frêle vêtue d'une robe blanche" assise sur le siège passager avant.



Le suspect réactive son téléphone moins d'une heure plus tard, à 3h25, et borne près de la salle des fêtes où a lieu le mariage. À 3h26, sa voiture est à nouveau aperçue, en sens inverse, par les caméras de surveillance. Il désactive à nouveau son téléphone à 3h57 avant de borner à nouveau à 7h06 près de son domicile.



Un dimanche agité

Au lendemain du mariage et tandis que les parents de Maëlys voient les heures défiler sans nouvelles de leur enfant, Nordahl Lelandais est soumis, comme d'autres personnes présentes au mariage, à une brève audition par les gendarmes. Après cette audition, il se rend dans une station-service pour un nettoyage drastique, de 17h23 à 19h45, de son véhicule.



Le produit nettoyant utilisé par Nordahl Lelandais est si puissant qu'il fait vomir les chiens des gendarmes lors des inspections du véhicule. Le suspect, qui a insisté sur le nettoyage de la poignée de la porte passager, est filmé pendant cette opération. "Il emportera les lingettes qui lui ont servi à nettoyer le véhicule", a fait savoir le procureur fin novembre.



Des zones d'ombre persistantes

Selon les explications qu'il a livrées mercredi 14 février, Nordahl Lelandais aurait abandonné le corps sur place, avant de repartir au mariage. Vers 4 heures du matin, il aurait quitté la soirée pour récupérer le corps de l’enfant, le transporter et le faire disparaître sur les hauteurs de Saint-Franc, à dix kilomètres à peine de son domicile. Mais des zones d'ombre persistent sur le déroulement des faits et Nordahl Lelandais n'a pas encore tout dit aux enquêteurs.