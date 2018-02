avec Stéphane Carpentier et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/02/2018 à 14:06

Nordahl Lelandais, soupçonné d'avoir tué la petite Maëlys, a été extrait de sa cellule et a été conduit pour la première fois mercredi 14 février à Pont-de-Beauvoisin en Isère. C'est la commune où a disparu la fillette fin août, a-t-on appris de source proche de l'enquête. Les enquêteurs pourraient avoir réussi à cerner une zone ou pourrait se trouverait le corps et l'objectif serait de mettre la pression sur le suspect afin de le faire craquer.



Arrivé sous bonne escorte à la gendarmerie de la commune en fin de matinée, le suspect âgé de 34 ans, écroué depuis septembre, avait été entendu auparavant, pour la deuxième fois, par les juges d'instruction au palais de justice de Grenoble. Un convoi d'une quinzaine de véhicules a quitté la commune de Pont-de-Beauvoisin aux alentours de 12h15, vers une destination inconnue, a constaté un journaliste de RTL présent sur place. Se trouvaient à bord les juges, le procureur de Grenoble, les gendarmes et l'avocat du suspect.

À écouter également dans ce journal

- Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer présentera sa réforme du baccalauréat ce mercredi 14 février en Conseil des ministres. Une réforme qui pourrait notamment enclencher un changement de nom de la classe de terminale, rebaptisée "classe de maturité".

- Duel au sommet ce mercredi 14 février : le Paris Saint-Germain de Neymar défie le Real Madrid de Cristiano Ronaldo en huitième de finale aller de la Ligue des champions.



- Depuis le 1er janvier, les PV pour stationnement impayé ont augmenté et peuvent être dressés par des sociétés privées aux voitures "flasheuses". Une manne financière inespérée pour les communes : Paris pourrait récupérer 300 millions d'euros en 2018.



- Dans la nuit de mardi à mercredi 14 février, un homme a semé la panique dans le nord de la capitale. Ivre, il a poignardé plusieurs passants en pleine rue a priori sans raison. Il a été interpellé par les effectifs du commissariat du Xe arrondissement aux alentours de 1h15.