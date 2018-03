publié le 06/03/2018 à 14:10

Cela aurait pu être dramatique. Neuf enfants, âgés de 12 à 16 ans, ont été légèrement blessés dimanche 4 mars sur le circuit international de karting du Mans. Les pompiers, qui ont rapporté l'information, ont évoqué un télescopage de plusieurs engins.



La course n'a pas été arrêtée immédiatement alors que 171 pilotes, issus des catégories minimes et cadets, avaient pris part à cet événement sportif.

La visibilité était mauvaise par temps de pluie quand le départ de cette manche a été donné vers 11 heures. 36 jeunes pilotes étaient réunis sur la ligne de départ. Mais à la sortie du second virage, une dizaine de pilotes se sont télescopés. Tant bien que mal, les poursuivants traversaient les débris sur la piste en partie obstruée.

Une absence de consignes

Si la course aurait pu s'arrêter là, aucune consigne précise n'est émise. Et malgré la présence du drapeau jaune, qui signifie l'interdiction de doubler pour les participations, les collisions se sont enchaînées. Les deux premiers traversaient à nouveau le lieu de l'accident et levaient le bras droit pour signaler aux autres les drapeaux jaunes et l'obstruction de la piste. Mais ceux-ci, aspergés d'eau, ne les voyaient pas et percutaient les karts accidentés au premier tour.





Les blessés ont été d'abord soignés sur place avant d'être évacués vers l'hôpital où deux d'entre eux ont été gardés jusqu'à lundi matin.