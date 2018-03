avec Yann Bouchery et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/03/2018 à 08:49

Un dramatique accident de la route a provoqué la mort de trois enfants d'une même famille lors d'une collision frontale, dans le Finistère samedi 3 mars. Ils étaient âgés de 5 à 13 ans, et un quatrième enfant, une petite fille, a été blessée tout comme les deux conducteurs. La gendarmerie doit déterminer les raisons précises du drame, mais cette départementale 770 entre Ploudaniel et Lesneven est connue pour être accidentogène.



"Le véhicule Ford piloté par le papa qui était accompagné de ses quatre enfants a percuté latéralement le véhicule venant en sens inverse, après avoir vraisemblablement mordu les bas-côtés. Les victimes ont été éjectées (à la suite du choc, NDLR)", explique Joël Marchadour, le maire de Ploudaniel joint par RTL.

Selon lui, l'axe a eu lieu le drame est connu pour sa dangerosité. "C'est une route qui est réputée accidentogène. Il y a beaucoup de circulation, 13.000 véhicules par jour en moyenne chaque année. Nous y connaissons des accidents régulièrement : dans les cinq derniers mois nous avons eu à déplorer trois accidents mortels", déplore-t-il. Un problème sur lequel les élus "se penchent depuis longtemps" affirme le maire. "Le projet est en cours pour sécuriser cette voie", conclut-il.

À écouter également dans ce journal

- Le procureur de la République de Nice a évoqué des éléments à charge importants à l'encontre du guide de haute montagne qui accompagnait les randonneurs emportés par l'avalanche de vendredi 2 mars dans le Mercantour. La gendarmerie de haute montagne va poursuivre ses investigations et notamment vérifier les déclarations de ce guide qui est un professionnel expérimenté.



- Le bilan a été revu à la baisse après les deux attaques de vendredi à Ouagadougou la capitale du Burkina Faso. Il fait état de 8 morts et 12 blessés chez les militaires burkinabés dont l'état-major était visé tout comme l'ambassade de France. Les 8 assaillants ont également été tués. Ils appartenaient au groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM).



- En Italie, le scrutin législatif de ce dimanche 4 mars pourrait ramener sur le devant de la scène Silvio Berlusconi. 46 millions d'Italiens sont appelés aux urnes pour cette élection dont l'issue reste incertaine. La coalition menée par l'ancien Président du Conseil est cependant donnée favorite.