Un accident d'hélicoptère fait deux morts près de Perpignan

et AFP

publié le 14/03/2018 à 11:11

Deux personnes ont été tuées dans l'accident d'un hélicoptère entre Millas et Corbère-les-Cabanes, dans les Pyrénées-Orientales, mardi 13 mars, ont indiqué mercredi les gendarmes et la préfecture. Les victimes sont le pilote ainsi qu'un passager. Les raisons du drame ne sont pas connues pour l'heure.



L'accident est survenu vers 16 heures sur la commune de Corbère, à une vingtaine de kilomètres de Perpignan. Les identités et la nationalité des victimes de cet accident n'ont pas été communiquées.

"C'est un petit hélicoptère agricole qui s'est écrasé sur la commune de Millas, en bordure de la départementale D 46", ont expliqué les pompiers, précisant que le "petit aéronef avait brûlé dans le crash". L'enquête a été confiée à la gendarmerie des transports aériens.