publié le 07/06/2018

Ce scénario était difficilement imaginable. Kévin, un adolescent de 17 ans poignardé à Mourmelon-le-Grand, a été victime d'un duo assassin. Sa petite amie, qui se trouvait à ses côtés lors de l'agression dans le parc, était en réalité la complice de l'assaillant.



Une attitude qui explique notamment qu'elle a fourni d'un faux portrait-robot. Une manière de brouiller les pistes pour la jeune femme. L'idée était de se débarrasser d'un amoureux devenu indésirable. Les deux adolescents, eux aussi âgés de 17 ans, ont été mis en examen pour assassinat.

Mourad Benkoussa, l'avocat de l'adolescent qui a avoué avoir porté les coups de couteau, évoque dorénavant les remords de son client. "Il est dans le regret. Il comprend le mal qu'il a créé. Il a dit ce qu'il a fait, ce qui est un pas important. Il doit la vérité aux victimes et il le fera jusqu'au bout", explique-t-il au micro de RTL, appelant dès lors à ce qu'il rencontre un psychiatre.

Selon lui, l'adolescent en question était "un gamin sans histoire avant son passage à l'acte". "On n'est pas du tout dans le diabolique. On est dans quelque chose, à ce stade, difficile à comprendre et à expliquer", poursuit-il. Et de conclure : "On a trois familles qui sont brisées. Et principalement celle de la victime".



Les deux adolescents mis en examen ont été incarcérés dans deux établissements pour mineurs différents, les deux étant malgré tout situés dans la région Grand-Est. Aucune confrontation n'a eu lieu à l'heure actuelle, notamment à cause des malaises de la jeune femme, dont le rôle précis demeure toujours flou dans cette macabre affaire.